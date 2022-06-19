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Kocaer Ve Genç Ailesinin Mutlu Günü

Kahramanmaraş’ın sevilen isimleri Çiğdem-Duran Genç ailesinin oğulları Hanifi Genç ile Meral-Ferhat Kocaer ailesinin kızları Fatmanur Kocaer, düzenlenen muhteşem törenle dünya evine girdi.

Kocaer Ve Genç Ailesinin Mutlu Günü

Kocaer Ve Genç Ailesinin Mutlu Günü

Kahramanmaraş’ın sevilen isimleri Çiğdem-Duran Genç ailesinin oğulları Hanifi Genç ile Meral-Ferhat Kocaer ailesinin kızları Fatmanur Kocaer, düzenlenen muhteşem törenle dünya evine girdi.

19 Haziran 2022 Pazar 09:23
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Onikişubat İlçesi Marina Düğün Salonunda gerçekleşen tören, yeni çiftin nikah akitlerini Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör gerçekleştirmesiyle başladı.

Düğün törenine, Kahramanmaraş milletvekilleri, siyasi parti başkanları, İlçe belediye başkanları, iş insanları ile yeni çiftin yakınları katıldı.

Yeni çift başta olmak üzere davetlilerin doyasıya eğlendiği törende, Alpedo ekibi tarafından yapılan dondurma şov beğeniyle izlendi.

Tören; yeni çifte, dilek ve temennilerin iletilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Kocaer Ve Genç Ailesinin Mutlu Günü
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