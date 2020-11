Kongre öncesi Ak Partiden birlik mesajı

Debgici, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İl Kongresi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacak olmasının kendileri için ayrı bir onur olduğunu belirten Ömer Oruç Bilal Debgici, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızı 7. Olağan İl Kongremiz vesilesiyle ilimizde, teşkilatımız ve vatandaşlarımızla beraber ağırlayacağız. Saat olarak 13.30 muhtemel bir kongre saati olabilir ama bu netleşmiş değil. Çünkü her an programlar değişebiliyor. İnşallah kongrede bayrağı Fırat Görgel başkanımıza devredeceğiz. Üç yıla yakın, büyük bir özveriyle, değerli yol arkadaşlarımızla gayretli çalışmalar yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminde hem Cumhurbaşkanımız, hem de milletvekillerimizin seçiminde Kahramanmaraş teşkilatları olarak en güzel şekilde çalıştık. Her zaman olduğu gibi Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz ve kardeşlerimiz teveccühlerini gösterdiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz AK Parti ailesi olarak görevimizi her zaman en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Kongrenin 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirileceğini aktaran Debgici, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek her türlü önlemi aldıklarını dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi yine en güzel şekilde ağırlayacağız." dedi.

Kongrede tek aday olan Fırat Görgel de partisinin 7. Olağan Kongresi'ni Kahramanmaraş'a yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, kongreye katılacak vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.