‘Korkma! İstiklâl ilham verir’ projesi ödülleri verildi

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ve eşi Leyla Güngör, dereceye giren öğrencileri ve öğrencilerin velileri ile öğretmenleri katıldı.

Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, “Millî mücadelemizin 102. yıl dönümünde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz arasında resim, şiir ve mektup yarışması düzenledik. Bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz bizler için bir inci. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ancak yarışma kuralları gereği bir sıralama yaptık ve dereceye giren öğrencilerimize ödüller takdim edeceğiz. Dereceye giren öğrencilerimizi, ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum. Bu kapsamda yarışmalarımıza destek veren İl Milli Eğitim Müdürümüz nezdinde tüm yönetici ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konuşmasının ardından öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmalar kapsamında birinci olan öğrencilere bisiklet, ikinci olan öğrencilere tablet, üçüncü olan öğrencilere akıllı saat, dördüncü ve beşinci olan öğrencilere ise akıllı bileklik hediye edildi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimiz ve okullarımız şöyle:

İlkokul Öğrencileri Arası Resim Yarışması

Eymen Bartu KÜÇÜK Onikişubat Yıldırım Beyazıt ilkokulu

Eslem Azra KARAGÖZ Dulkadiroğlu Yahya Kemal İlkokulu

Adanur ALTUNER Onikişubat Saçaklızade İlkokulu

Hira KARATARLA Pazarcık Cengiz Topel İlkokulu

Atakan ÇOLAKOĞLU Onikişubat Mado Kadriye Kanbur ilkokulu

Ortaokul Öğrencileri Arası Şiir Yarışması

Havva Nur ÇİĞDEM Dulkadiroğlu Hacı Osman Arıkan İHO

Mehmet Eren AVCI Pazarcık Pazarcık İmam Hatip Ortaokulu

Ebrar Neva DEMİR Onikişubat Abdurrahim Karakoç Ortaokulu

Bervan KÜPELİ Göksun Yavuz Selim Ortaokulu

Sude Naz GÜNEŞ Dulkadiroğlu Deniz Bitmiş Ortaokulu

Lise Öğrencileri Arası Mektup Yarışması

Ali ARDIÇ Türkoğlu Türkoğlu Anadolu Lisesi

Kübra BOLAT Göksun Göksun Anadolu Lisesi

Meryem UZUNOĞLU Onikişubat Şehit Serkan Yılmaz Anadolu Lisesi

Ayşe ŞAHAN Onikişubat Mükrime Hatun Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi

Sinem BOZHÖYÜK Dulkadiroğlu Kahramanmaraş Anadolu Lisesi