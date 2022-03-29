Koro Seçmelerinde Başvurular Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk müziğini araştırmak, öğretmek ve yaygınlaştırmak için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Çocuk ve Türk Halk Müziği Korosu kurulacak. 28 Mart Pazartesi günü (bugün) başlayıp 30 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek başvurular https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/03/24/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-halk-muzigi-ve-cocuk-korosu-basvurulari web adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. Seçmeler ise başvuruların sona ermesinin ardından 11 Mayıs Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde bireysel ve yüz yüze yapılacak.

40 Asil 20 Yedek Üye Belirlenecek

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Çocuk Korosu’na yalnızca ilkokul öğrencileri, Türk Sanat Müziği Korosu’na ise 15 yaşını doldurmuş vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından 11 Mayıs Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçmelerde adaylar ritim, tonlama, teknik ve stil özelliklerine uygunluk gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek. Seçmelerde adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve toplamda 40 asil ve 20 yedek üye belirlenecek. Koroya seçilen adayların listesi ise 13 Mayıs Cuma günü Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yapılan açıklamada, koro seçmeleri ile ilgili detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi (https://kahramanmaras.bel.tr) üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.