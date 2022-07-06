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KOSDER’den bayram mesajı

Kahramanmaraş Öğrenci Servisçileri Derneği (KOSDER) Başkanı Sefa Şavkılı, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

KOSDER’den bayram mesajı

KOSDER’den bayram mesajı

Kahramanmaraş Öğrenci Servisçileri Derneği (KOSDER) Başkanı Sefa Şavkılı, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:24
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Mesajında Kurban Bayramının önemine dikkat çeken Şavkılı şöyle konuştu:

“Takvanın, samimiyetin, teslimiyetin, sadakatin, erdemin, adamanın, merhametin, adaletin, toplumsal dayanışmanın, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, kaynaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Bilinmelidir ki, bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. İlk önce kendimizden başlayarak saygıyı, sevgiyi, adaleti, barışı, huzuru ve mutluluğu topluma yaymanın, kardeş olduğumuz bilinciyle birbirimize daha çok merhametli davranmanın, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri sevindirmenin, yoksulları barındırmanın, bayramı bayram gibi yapabilmek ve yaşatabilmek amacıyla paylaşmanın, en yakınımızdan başlayarak dargınları barıştırmanın ve en önemlisi de insan olma kimliğimizin ön plana çıktığı kutlu zaman dilimleridir.

Bu vesileyle, başta milletimizin, tüm insanlığın ve İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor; milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice güzel bayramlara yeniden kavuşmamız temennisiyle, hep birlikte idrak ettiğimiz bu bayramın tüm insanlığa barış, mutluluk, güven, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenâb-ı Allah (cc)’tan niyaz ediyorum.”

Anahtar Kelimeler:
KOSDER’den Bayram Mesajı
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