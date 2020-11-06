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Kovit illetinden ardı ardına kötü haberler geliyor

Dün iki acı haber, dört hastalık haberini aldım.

Kovit illetinden ardı ardına kötü haberler geliyor

Kovit illetinden ardı ardına kötü haberler geliyor

Dün iki acı haber, dört hastalık haberini aldım.

06 Kasım 2020 Cuma 16:24
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Değerli dostum büyük Ülkü devi 1980 öncesi Burdur ve Fethiye Ülkü ocakları başkanı Gavsımın güllerinden Taş medreseli FERRUH GÖKÇENin kovit nedeni ile Vefatını öğrendim,rabbim ben ondan razı idim, hakkım helal olsun,rabbim ben bu kardeşimin ihlasına,sana teslimiyetine,kendini insanların sorunlarına adadığına,islamın hizmetkarı olduğuna vallahi de billahide şahidim,rabbim senin askerin ferruh abime ganiii ganiii rahmet eyle.!

İkinci vefat haberi asker ve hacı arkadaşım Ali Köle idi.!

Yine dün üç arkadaşımı ve bir yakınımı tlf ile aradım dördününde hastahanede yattıklarını üzülerek öğrendim.!

evde karantinada yatan bir çok eş dost tanıdık.!

Dedik ya İnsan bugün var yarın yok.!

rahmetli muhsin başkanımın dediği gibi, bir saniyesine bile hakim olamadığın bu hayatta bu kadar fırıldaklığa gerek yok.!

dünya senin olsa neye yarar bir varsıııın, bir yoksun.!

rabbim iftira atmaktan ve iftiraya uğramaktan sana sığınırım.!

Vefat eden Kardeşlerime yüce ALLAHIM GANİİ GANİİ RAHMET EYLESİN,HASTALARIMIZADA İMDAT EYLESİN.

Anahtar Kelimeler:
Kovit Illetinden Ardı Ardına Kötü Haberler Geliyor
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