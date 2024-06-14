KSÜ Ailesi Geleneksel Bayramlaşma Töreni İle Bir Araya Geldi

Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz, Genel Sekreter Vekili Sumru Coşkun, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma töreni, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdussamed Söyler’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tören açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım “Üniversitemizin kıymetli akademik ve idari personelleri bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Önümüzde bayramla birlikte 9 günlük bir tatil var. Aramızda uzaktaki memleketlerine gidecek olanlar da var. Depremde yaşamış olduğumuz acılar henüz çok taze. Sizlerden istirhamım trafikte dikkatli olalım. Kendimizin, sevdiklerimizin ve vatandaşlarımızın canlarını tehlikeye atmayalım. Bu bayramla pandemi ve ardından meydana gelen depremler ile gelen ataleti üzerimizden atalım. Üniversitemizin imkânlarını en verimli şekilde kullanarak vatanımıza daha iyi hizmet etmeye,üniversitemizi üst basamaklara taşımaya gayret edelim. Bu duygular ile Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle huzurlu bir bayram dilerim.” dedi.

Programda bayramın anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Abdussamed Söyler hocamızın okuduğu ayetlerde kurban ile ilgili kerim kitabımız Kur’an’ın önemli mesajları var. Kurban yakınlık kurmaktır. Kurbiyet kelimesine baktığımızda neyle yakınlık kurmalıyız diye düşünmemiz lazım. İlkin birbirimizle yakınlaşmalıyız. Kurban bizleri birbirimize sonrada Allah'a yaklaştırmalı. Kurbanın bir ibadet yönü, Allah’a yakınlaşma yönü var. Bir de insanın kemale ermesi ‘İnsan-ı Kâmil’ diye nitelendirilen insan olması için kötü vasıflardan arınarak takva sahibi olgun bir insan kalma iradesi var. Bu çok yönlü ibadet olan Kurban Bayramında inşallah acılar sevince döner. Bayramın getirdiği moralle daha güzel bir eğitim öğretim dönemine gireriz. Bu duygularla Âlem-i İslam’ın ve sizlerin bayramınızıtebrik ederim.” dedi.

Tören sonunda KSÜ ailesi sunulan ikramlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştı.