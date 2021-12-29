KSÜ ailesi yıl sonu etkinliğinde sanat, müzik ve eğlenceye doydu

KSÜ Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Yıl Sonu Etkinliği programına üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, üniversite ve şehir protokolü üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KSÜ’de eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri başarıyla yürütürken, spor, kültür ve sanat faaliyetlerini de desteklediklerini belirtti.

2021 yılı yılsonu etkinliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Can, etkinliğe yoğun ilgi göstererek katılım sağlayan herkese şükranlarını sundu.

KSÜ Rektörlük Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner de kısa bir selamlama konuşması yaparak etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanları: Öğretim Görevlisi Vedat Akkök, Öğretim Görevlisi Dr. Ali Koç, Öğretim Görevlisi Filiz Kahraman Nacaroğlu, Öğretim Görevlisi Ahmet Uzuner ve Öğretim Görevlisi Rabia Demir önderliğinde seçmeli ‘resim’ ve ‘fotografi’ dersleri alan: Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Orman Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan video gösterimi gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Mustafayeva yönetimindeki öğrenciler tarafından bağlama ve gitar eşliğinde müzik dinletisi ile devam eden etkinlikte, danışmanlığını Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner’in eğitmenliğini Ömer Fıstıkçıoğlu’nun yaptığı Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından Türk Halk Oyunları gösterisi sunuldu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Mehmet Maraklı’nın piyano resitali sunduğu etkinlikte, Öğretim Görevlisi Ayça Çetiner’in danışmanlığını, Altay Üstündağ’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Gösteri Sanatları Öğrenci Topluluğu öğrencilerinin tiyatro gösterimi katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Etkinlik, üniversitemiz mezunlarından Müzik Öğretmeni Müjde Taşçı’nın birbirinden güzel eserleri icra ettiği konserin ardından, Burkay Şelale’nin DJ performansıyla son buldu.