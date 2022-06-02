KSÜ ebelik bölümü öğrencileri beyaz önlüklerini törenle giydi

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen törenle, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş, akademik ve idari personeller, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, beyaz önlük giyecek öğrencileri tebrik ederek sözlerine başladı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Sağlık Bilimleri 4 yıl önce yüksekokuldan fakülteye dönüştürüldü. Fakülte koşullarında kaliteli bir eğitim alarak mezun oluyorsunuz. Sizlerin de Üniversitemizde de edindiğiniz birikimi ve tecrübeleri meslek hayatınız boyunca insanı odağınıza alarak toplum yararına kullanacağınıza yürekten inanıyoruz." dedi.

KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş törende yaptığı konuşmasında “Sağlık Bilimleri Fakültemizin öncelikli hedefi sağlık ordumuza üstün nitelikli ve yetkin sağlık insan gücü olan genç neferler yetiştirebilmektir.” ifadesini kullandı.

Sağlık sektörünün önemli paydaşlarını yetiştirdiğini ve sahaya sunduğunu ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aysel Bülez, “Değerli öğrencilerimiz; çalıştınız, çabaladınız. Sonunda hak ettiniz ve mezun oldunuz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diye konuştu.

Ebelik Bölümü birincisi Ayşe Filiz’in günün önemini anlatan konuşmasından sonra, öğrencilere KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

Tören müzik dinletisinin ardından mezunların keplerini fırlatmaları ile sona erdi.