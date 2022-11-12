KSÜ İle Jeoloji Mühendisleri Odası İş Birliğinde “Jeoloji Ve Deprem Farkındalık Müzesi” Kuruluyor

Kahramanmaraş Onikişubat EXPO alanında yapılacak müzenin protokolü, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Y. Jeoloji Mühendisi Volkan Dalyan tarafından KSÜ Rektörlük makamında imzalandı.

İmza töreninde KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güldemin Darbaş ve Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği yetkilileri yer aldı.

Protokole göre taraflar Jeoloji ve Deprem Farkındalık Müzesinin oluşturulmasından, yürütülmesine kadar birbirilerine karşı eşit ölçekte söz sahibi olacaklar. Müze, KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün katkılarıyla gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Kahramanmaraş; içinde mineral, kayaç, fosil gibi jeolojik ögelerin yer aldığı, panolarla Yerküre’nin jeolojik tarihinin anlatıldığı, Kahramanmaraş’ın jeolojik unsurları ile jeolojik miras kapsamına girecek alanlarının tanıtıldığı çerçevesi geniş bir sergi alanına kavuşacak.

Projenin en büyük amacı ise, jeolojik süreçler (dağ ve okyanusların oluşumu, fosiller, mineraller, kayaçlar, volkanlar, mağaralar, madenler gibi pek çok konu), enerji kaynakları (fosil yakıtlar ve yenilenebilir kaynaklar), çeşitli mühendislik uygulamaları, bilgisayar programları, jeolojik riskler (deprem, sel, heyelan vs) gibi konularda öğrenci ve sivillere eğitim programları düzenlenecek olmasıdır.

Bu çerçevede özellikle deprem öncesi, sırası ve sonrasındaki konularda her yaştan ve her eğitim seviyesinden insanlarla yüz yüze bir araya gelinerek, olası bir deprem anında nasıl bir strateji geliştirileceği uygulamalı olarak anlatılacak.