Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

KSÜ ile MEB arasında işbirliği

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kahramanmaraş’ta eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

KSÜ ile MEB arasında işbirliği

KSÜ ile MEB arasında işbirliği

Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Kahramanmaraş’ta eğitimin niteliğini daha da ileri bir noktaya taşımak, eğitim hizmet kalitesini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

16 Şubat 2022 Çarşamba 09:46
banner459

Kahramanmaraş il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunmasında taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamayı amaçlayan protokol Kahramanmaraş Valiliğinde, Vali Ömer Faruk Coşkun nezaret ve uygun görüşleriyle, üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman tarafından imzalandı.

İmzalanan protokolle: öğretmen, okul yöneticisi ve diğer personelin hizmet içi eğitim ve lisansüstü öğrenim görmelerine destek sağlamak, öğretim elemanı-öğretmen işbirliği ile ortak bilimsel araştırmalar yapmak, üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerine destek sağlamak, ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, konser, sergi, yarışma vb. bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve yayınlar yapmak, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin üniversite kütüphanesinden ve üniversitenin sosyal ve kültürel ortamlarından yararlanmalarını sağlamak, öğrencilerin üniversiteyi tanıma amaçlı olarak bazı dersleri ve laboratuvar çalışmalarını izlemelerine fırsat sağlamak, öğrencilere yönelik yetenek taramaları yapmak ve gelişimleri için destek sağlamak, öğretmenlerin çalışmalarına akademik destek sağlamak, öğrencilerin spor yapmaları ve hareketli yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmelerine destek vermek, ortak çalışmalar için gerekli fiziki ortam desteği sağlamak, il/ilçe zümre toplantılarına akademik danışmanlık sağlamak, üniversite bünyesindeki öğrenci toplulukları ile okullarda yer alan öğrenci toplulukları arasında işbirliğini geliştirmek, alan araştırmaları ve anket çalışmaları yapmak, sonuçlarını paylaşmak gibi birçok amaç hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ Ile MEB Arasında Işbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yardımcıoğlu’ndan Baraj Puanlarının Kaldırılmasına Tepki, Birinci Sınıf Saçmalık
Yardımcıoğlu’ndan Baraj Puanlarının Kaldırılmasına Tepki, Birinci Sınıf Saçmalık
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 12 adet kantini kiraya verecek
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 12 adet kantini kiraya verecek
Kahramanmaraş’ta ahşap hediyelik eşya yapım kursu başlıyor
Kahramanmaraş’ta ahşap hediyelik eşya yapım kursu başlıyor
Kahramanmaraş’ta ulaşım güvenliği için çalışmalar sürüyor
Kahramanmaraş’ta ulaşım güvenliği için çalışmalar sürüyor
Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer’den, İş Bırakma Eylemi Açıklaması
Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer’den, İş Bırakma Eylemi Açıklaması

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber