KSÜ İle Sosyal Güvenlik Kurumu İş Birliği Protokolü İmzaladı

KSÜ Rektörlük Makamında düzenlenen imza töreninde, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbalaban iş birliği protokolünü imzaladı.

İş birliği protokolü ile Kahramanmaraş’ta yaşayan emekli vatandaşlarımıza hitap eden uzaktan eğitim programlarının oluşturulması, sosyal ve kültürel programların düzenlenmesi, resim, ebru ve kil gibi sanat atölyelerinin kurulması aynı zamanda koro ve müzik topluluğu gibi sanatsal faaliyetlerde emekli vatandaşlarımızın yer almalarının sağlanması planlanmaktadır.

Emeklilerimizin hayat kalitesini artırmaya yönelik zirai faaliyetler, sanat, müzik, dini ve manevi programların yanı sıra e-bilişim ve e-teknoloji gibi yararlı uygulamalarında yer aldığı iş birliği protokolü ile emekli vatandaşlarımıza birçok alanda destek olunması hedeflenmektedir.