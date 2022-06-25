KSÜ Kahramanmaraş günlerine damga vurdu

23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Kahramanmaraş Günlerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi damga vurdu.

Etkinlik kapsamında 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan resmi açılışa TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekilleri Mahir Ünal, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, ilçe belediye başkanları, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve parti temsilcileri, üst düzey bürokratlar ve iş dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve tanıtım ofisi personelinin katıldığı “Kahramanmaraş Günleri”nde ziyaretçilere KSÜ'de üretimi gerçekleştirilen ürünler ve yürütülen projelere ilişkin bilgiler verildi.

Kahramanmaraş’ı her platformda tanıtmanın gayreti içinde olduklarını belirten Rektör Can, verimli bir organizasyonun gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fuar organizasyonunda emeği geçen tüm yetkililere ve üniversite personeline teşekkür eden Can, bundan sonra da Kahramanmaraş'ın tanıtımı anlamında her organizasyonun içinde olmaya çalışacaklarını kaydetti.