KSÜ Karacasu kampüsü, İstiklal üniversitesine tahsis edilecek

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül arasında imzalanan protokol ile KSÜ’nün Karacasu Kampüsünde bulunan taşınmazları ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu’nda yer alan taşınmazları ile bölüm ve programlarının KİÜ’ye devredilmesi sağlanacak.

KSÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KİÜ’nün 2 yıl önce kurulduğunu anımsatarak, KSÜ camiası olarak Kahramanmaraş’ın ikinci bir üniversiteye kavuşmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her iki üniversite olarak iletişim, paylaşım ve işbirliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Can, şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi yeni kurulan bir üniversitenin hem insan kaynakları hem de fiziksel imkanlarının teşekkül ettirilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bütün şehirlerde mevcut üniversiteler, yeni kurulan üniversitelere yardım etti. Biz de bu kentin iki üniversitesinde görev yapan rektör ve yöneticileri olarak bu noktada birbirimizi dinleme, iletişim ve karşılıklı anlayış içerisindeyiz. Biz üniversitemizin fiziksel imkanlarını, işgücü kaynak ve imkanlarını devlet ve milletimizin imkanları olarak değerlendiriyoruz ve bu imkanları bilim üretme noktasında paylaşma düşüncesindeyiz.”

KSÜ olarak Karacasu kampüsünü yüzde 90 oranında boşalttıklarını ifade eden Can, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üniversitemizin Karacasu kampüsünü ve oradaki imkanlarını devletimizin üst organlarının da uygun görmesi halinde, İstiklal Üniversitesi’ne verebileceğimizi YÖK Başkanımızın da huzurunda taahhüt ettik. Karacasu kampüsünü de yüzde 90 ölçüde boşalttık. Orada bir deprem riski vardı. Bu yüzden oradaki binalar tamamen boşaltıldı. Yine aynı şekilde Türkoğlu’nda bir Meslek Yüksek Okulu var. Orada bölüm ve programlar var. Oradaki hem binayı hem de bölüm ve programları istiklal üniversitesine devredebileceğimizi ifade ettik ve bununla ilgili de yine üniversitemiz yönetim kurulu kararını kendilerine ilettik. Orada yine ilahiyat fakültemizin bir Arapça programı var. Biz o programın icra edildiği sıfır binanın ve o programın da devredilebileceğini ifade ettik. Bugün bu protokolü Türkoğlu ve Karacasu kampüsündeki arazi ve taşınmazların İstiklal Üniversitesi’ne devredilmesi için yapıyoruz. Bu protokolün hem üniversitelerimiz için hem şehrimiz ve hem de ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.”

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ise İstiklal Üniversitesi’ne kampüs alanı belirleyebilmek için uzun süredir arayış içerisinde olduklarını kaydetti. Bir yerin üniversite kampüs alanı olarak belirlenebilmesi için belli şartlar taşıması gerektiğini ifade eden Özgül, Kahramanmaraş’ta bu şartları taşıyan alan sayısının da oldukça aç olduğuna değindi. Karacasu Yerleşkesi ile KİÜ’nün kampüs probleminin giderileceğini belirten Özgül, şunları dile getirdi:

“Bugün burada sütçü imam üniversitesinden istiklal üniversitesine geçen Karacasu yerleşkesinin ve Türkoğlu’nda bulunan yerleşkenin protokolünü imzalamak için toplanmış bulunuyoruz. Gerçekten Niyazi Hoca ve yönetimi bize çok yardımcı oldular. Bu noktada emek veren KSÜ Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi Can başta olmak üzere tüm yöneticilerine kalben çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi uzun süredir kampüs arayışı içinde olduk. Çünkü bazı şartlara haiz olması gerekiyordu. Bu şartları taşıyan yer bulma noktasında güçlük çektik. Sağ olsun Niyazi Hocamız burayı üniversitemize devredebileceğini söyledi. Bugün de bu protokolü imzalamak için buraya geldik. Emeği olan katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu protokolle İstiklal Üniversitesi iyi bir kampüs alanına kavuşmuş olur. Üniversitemiz ve memleketimiz için hayırlara vesile olsun inşallah.”

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Can ve Prof. Dr. Özgül, kampüsün devredilmesi şartlarını içeren protokolü imzaladılar. Programa, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ile KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci ile KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay katıldı.