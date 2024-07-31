Ksü öğretim üyesi alımı yapacak!

İlan kapsamında şu bilgiler verildi;

“Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

• Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına (31.12.2024 tarihine kadar geçerli olan) https://www.ksu.edu.tr/depo/belgeler/IMG_0001_2307101720129865 .pdf adresinden; başvurularda esas alınacak Word ortamındaki tablolara ise https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 adresinden erişim sağlanmaktadır.

• İlgili kadrolara yapılan başvurular yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek atama şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların bu başvuruları kabul edilmeyecektir.”



