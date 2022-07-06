Ksü Rektörü Niyazi Can Stk’ları Ziyaret Etti

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ü makamında ziyaret etti. KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ile Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Tiyek’in de eşlik ettiği ziyarette, üniversitelerarası iş birliği gibi konularda istişarelerde bulunuldu.

Rektör Can ve beraberindeki heyet, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) Başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Kuybu’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsanın (KTB) yeni binasına taşınması vesilesiyle KTB Başkanı Ahmet Duran Balsuyu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren KSÜ Yönetimi, binayı gezerek Balsuyu’ndan bina ve Borsa binasındaki laboratuvarlar hakkında bilgi aldı.

KSÜ Yönetiminin Kahramanmaraş S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şeref Kazancı’ya yaptığı ziyarette kurum ve kuruluşlarla etkili iş birliğinin önemi vurgulanarak üniversite ile Kredi ve Kefalet Kooperatifi hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.