KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’den Kurban Bayramı mesajı

2023 yılı bizim için hüzün yılı oldu. 6 Şubat 2023 tarihinde hafızalarımızdan çıkmayacak acılar yaşadık. Yaşadığımız felaketi kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Yakınlarımız, öğrencilerimiz, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, hemşehrilerimiz, aynı coğrafyayı paylaştığımız nice güzel insan. Kimisini ellerimizle defnettik, kimilerinin acı haberleri yüreğimizi parçaladı. Kimisi ile de umut doldu kalbimiz; nice saatler sonra yeniden, yeniden hayata tutunduk. Bir vardık bir yoktuk sanki. Hem üzüntüden kahroluyor, hem sevinçten gözyaşlarına boğuluyorduk. Pek çok duyguyu bir arada yaşamayı acı bir şekilde tecrübe ettik.

Millet olmak sevinçte ve kederde ortak refleksle hareket etmek demek. Zor zamanlarda da güzel anlarda da aynı duyguyu paylaşabilmek demek. 6 Şubat’ı takip eden ve kalbimizin buz kestiği o günlerde, yediden yetmişe aziz milletimizin her ferdinin sıcacık ellerini ellerimizde hissettik. Devletimiz bütün kurumlarıyla yanımızdaydı. Şükrümüz,böyle bir milletin ferdi olmaklığımıza; duamız, devletimize zeval gelmemesinedir.

Bayramlar,sevinç ve kederin en saf haliyle paylaşıldığı özel zamanlardır. Birlik ve beraberlik şuurumuz, yardımlaşma ve dayanışma ahlakımız tazelenir bu günlerde. Şimdi de Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ama malum bu mutluluk buruk bir mutluluk. Kimimiz elini öpeceği büyüklerini, kimimiz harçlık vereceği küçüklerini, kimimiz hayat arkadaşını kaybetti depremde. Bu liste uzar gider. Fakat ne kadar hüzünlü de olsa yeniden ayağa kalkmanın, yaralarımızı sarmanın, toparlamanın vesilesidir bayramlar. Nice badireler atlatmış bir milletin evlatları olarak yaralarımızı sarıp toparlanarak bugünleri de atlatacağımızdan eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerlebaşta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam alemininmübarek KurbanBayramınıtebrik eder, bayramın sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz nice güzel günlere kapı aralamasını dilerim.