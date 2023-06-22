Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar...
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız’ı Ağırladı
Başkan Güngör, Beyoğlu Belediye Başkanı...
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!
Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam...
Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta
Cajun Corner çok yakında Kahramanmaraş’ta

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’den Kurban Bayramı mesajı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’den Kurban Bayramı mesajı

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’den Kurban Bayramı mesajı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:15

2023 yılı bizim için hüzün yılı oldu. 6 Şubat 2023 tarihinde hafızalarımızdan çıkmayacak acılar yaşadık. Yaşadığımız felaketi kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Yakınlarımız, öğrencilerimiz, mesai arkadaşlarımız, komşularımız, hemşehrilerimiz, aynı coğrafyayı paylaştığımız nice güzel insan. Kimisini ellerimizle defnettik, kimilerinin acı haberleri yüreğimizi parçaladı. Kimisi ile de umut doldu kalbimiz; nice saatler sonra yeniden, yeniden hayata tutunduk. Bir vardık bir yoktuk sanki. Hem üzüntüden kahroluyor, hem sevinçten gözyaşlarına boğuluyorduk. Pek çok duyguyu bir arada yaşamayı acı bir şekilde tecrübe ettik.

Millet olmak sevinçte ve kederde ortak refleksle hareket etmek demek. Zor zamanlarda da güzel anlarda da aynı duyguyu paylaşabilmek demek. 6 Şubat’ı takip eden ve kalbimizin buz kestiği o günlerde, yediden yetmişe aziz milletimizin her ferdinin sıcacık ellerini ellerimizde hissettik. Devletimiz bütün kurumlarıyla yanımızdaydı. Şükrümüz,böyle bir milletin ferdi olmaklığımıza; duamız, devletimize zeval gelmemesinedir.

Bayramlar,sevinç ve kederin en saf haliyle paylaşıldığı özel zamanlardır. Birlik ve beraberlik şuurumuz, yardımlaşma ve dayanışma ahlakımız tazelenir bu günlerde. Şimdi de Kurban Bayramı’na kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ama malum bu mutluluk buruk bir mutluluk. Kimimiz elini öpeceği büyüklerini, kimimiz harçlık vereceği küçüklerini, kimimiz hayat arkadaşını kaybetti depremde. Bu liste uzar gider. Fakat ne kadar hüzünlü de olsa yeniden ayağa kalkmanın, yaralarımızı sarmanın, toparlamanın vesilesidir bayramlar. Nice badireler atlatmış bir milletin evlatları olarak yaralarımızı sarıp toparlanarak bugünleri de atlatacağımızdan eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerlebaşta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin ve tüm İslam alemininmübarek KurbanBayramınıtebrik eder, bayramın sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz nice güzel günlere kapı aralamasını dilerim.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’den Kurban Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta esnaf çevre düzenlemesi istiyor!
Kahramanmaraş’ta esnaf çevre düzenlemesi istiyor!
Kahramanmaraş’ta soya tohumu dağıtıldı!
Kahramanmaraş’ta soya tohumu dağıtıldı!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Andırın’da Yol Çalışmaları Sürüyor!
Gözler Merkez Bankası'nda
Gözler Merkez Bankası'nda
Muhammet Eliaçık, Trt Çukurova’ya Konuk Oldu
Muhammet Eliaçık, Trt Çukurova’ya Konuk Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber