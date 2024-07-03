KSÜ Tıp Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu!

Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz, fakülte dekanları, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, KSÜ Genel Sekreter Vekili Sumru Coşkun, Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mezuniyet töreni açılış konuşmaları ile devam etti.

Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı.

Genç meslektaşlarının mezuniyet coşkusuna ortak olan Rektör Yasım, “Sevgili aileler geceli gündüzlü özveri ve destekle yetiştirdiğiniz gençlerimiz bugün mezun oluyor. Mesleğe adım attıkları bugünde siz değerli aileleri aramızda görmek bizim için onur verici. Hiç şüphesiz gençlerimizin bugününde en büyük pay sahibi olan sizlersiniz. Sevgili gençler hekimlik sadece teorik bilgi ile değil, teorinin pratikle birleşmesinden doğmaktadır. Sizlere mesleğinizin güncel bilgi ve deneyimlerini en güzle şekilde sunan kıymetli hocalarımıza da gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Mesleğe yeni adım atan sevgili öğrencilerimiz sizler için bugün yolun sonu değil. Henüz yolun çok başındasınız. Bugün sizler için yeni bir başlangıç. Almış olduğunuz eğitimin üzerine yenisini koyarak, alanla ilgili gelişmeleri takip ederek, güncel bilgi ve birikimleriniz ile iyi bir hekim olarak sektörde yer alacaksınız.İnsanlığa hizmet yolunda atacağınız nice adımlar var. Yolunuz bahtınız açık olsun, Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz ise yapmış olduğu konuşmada “Tıp Fakültesinin kuruluşundan buyana geçen 27 yıllık zaman diliminde 21. dönem mezunlarını vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan siz değerli ailelere ve bugünün mimarı sevgili gençlere hoş geldiniz diyorum. Pandemi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm kısıtlı imkân ve yetersiz koşullara rağmen öğrencilerimizi yetiştiren temel tıp ve klinik bilimler hocalarımıza usta çırak ilişkisi ile vermiş oldukları eğitimlerden dolayı teşekkür ederim. Sevgili gençler başarılı hekimler olarak sizleri görmek en büyük hayalimiz. Bu uğurda her daim yılmadan çaba göstermenizi tavsiye eder, mezuniyetinizin hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Törende mezun öğrenciler adına söz alan Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Rabia Büşra Tekerek yapmış olduğu konuşmada “Kıymetli ailelerimiz ve değerli hocalarımız 6 yıl süren eğitim hayatı boyunca bizlere verdiğiniz emekler içinteşekkür ediyor, sizleri selamlıyorum. KSÜ Tıp Fakültesinden almış olduğumuz eğitimle sağlık ordusunun gönüllü bir neferi olarak insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgili mezun arkadaşlarım zorlu, yorucu ve bir o kadar da gurur ve heyecan verici olan eğitim hayatımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mezuniyetinizi tebrik eder, meslek hayatınızda başarılar dilerim.” şeklinde konuştu.

Törende 21. Dönem birincisi Dr. Rabia Büşra Tekerek,birincilik plaketi ve başarı belgesini Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer’in elinden alırken,Rektör Yasım ve Rektör Yardımcısı Öksüz ile birlikte yaş kütüğüne isimlik çaktı.

Dönem ikincileri Fatma GülKılınç ve Dr. İrem Balıkçı’yaplaket ve başarı belgeleriniRektör Prof. Dr. Alptekin Yasım verdi. Dönem üçüncüsü Dr. Selma Demir ise plaket ve başarı belgesiniKahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’danaldı.

Tören kapsamında Acil Tıp Uzmanları Derneğinin (ATUDER), 2007 yılından beri düzenli olarak vermekte olduğu “Acil Servis Stajında En Başarılı İntern Doktor” ödülünü almaya hak kazanan Dr. Seyfi Durmuş’a ise belge ve ödülünü Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz verdi.

Belge takdiminin akabinde Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Yüzbaşıoğlu tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi.

Hekimlik andını okuyarak mezun olan hekimler, kep atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.