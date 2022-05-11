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KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan “Kahramanmaraş Tabiat Tarihi Müzesi” Projesinin sözleşmesi imzalandı.

KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi

KSÜ ve DOĞAKA arasında müze sözleşmesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan ve desteklenmeye hak kazanan “Kahramanmaraş Tabiat Tarihi Müzesi” Projesinin sözleşmesi imzalandı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 18:47
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KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve DOĞAKA Genel Sekteri Oğuz Alibekiroğlu’nun katılımıyla Rektörlük Makamında gerçekleştirilen imza töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yörükoğlu ve Öğr. Gör. Tuğberk Ançel de hazır bulundular.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, DOĞAKA tarafından yapılan proje ilan çağrılarının ve benzer şekilde ulusal ve uluslararası proje ilan çağrılarının KSÜ Proje Geliştirme, Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yakından takip edilerek çok sayıda proje başvurusu gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu tarz başarılı projelerin hem kentimizin hem de üniversitemizin gelişimi açısından son derece yararlar sağlayacağını vurgulayan Rektör Can, desteklerinden dolayı DOĞAKA Genel Sekreteri Oğuz Alibekiroğlu’na ve projelerin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim elemanlarına tebrik ve teşekkürlerini ifade etti.

Son Güncelleme: 11.05.2022 19:01
Anahtar Kelimeler:
KSÜ Ve DOĞAKA Arasında Müze Sözleşmesi
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