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KSÜ ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

KSÜ ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü!

KSÜ ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli,Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

21 Ocak 2023 Cumartesi 11:03

Ziyarette aynı zamanda bir süredir üzerinde çalışılmakta olunan “TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı”iş birliği protokolü de imzalandı.

KSÜ Rektörlük Makamında düzenlenen imza töreninde, KSÜ Rektörü-Kahramanmaraş Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım ve HKÜ Rektörü-Gaziantep OSB Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Türkay Dereli iş birliği protokolünü imzaladı.

Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş arasında 19.01.2023 tarihinde “TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermayesi Desteği Programı Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı” başlıklı çağrı kapsamında imzalanan işbirliği protokolü ile girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyelini yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, nitelikli iş planlarına dönüştürülecek özgün, etkili ve uygulanabilir iş fikirlerinin oluşturulması ve girişimcilerin TÜBİTAK BİGG 2. Aşama desteği almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Törende KSÜ Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreteri, Kahramanmaraş Teknokent Yöneticileri ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Yola ve Gaziantep OSB Teknokent Yöneticileri de hazır bulundu.

Tören sonunda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’ye ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek günün anısına Kahramanmaraş işi ceviz oyma sandık takdim etti. Rektör Yasım yapılan protokolün iki üniversite arasında değişik alanlarda da iş birliğinin arttırılması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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KSÜ Ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Arasında Iş Birliği Protokolü!
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