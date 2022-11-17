KSÜ ve Onikişubat Belediyesi iş birliğinde EXPO 2023 konferansı düzenlendi

EXPO 2023 Rekreasyon Alanındaki Arasta Çarşısı Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve KSÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Serin katıldı.

23 Nisan 2023’de kapılarını açacak olan EXPO 2023’ün bu yılki teması ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ olarak belirlendi. Yaklaşık 50 ülkenin katılımının hedeflendiği EXPO 2023 hazırlıkları kapsamında düzenlenen konferans ile toplumsal farkındalığın arttırılması, yeşil alanların korunması, yeşil alt yapı uygulamalarının üretilmesi ve insan-doğa bağının güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Programın açılış konuşmasını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptı. Mahçiçek konuşmasında EXPO 2023 projesi içeriğinden ve yapılan çalışmalardan bahsederek EXPO alanının kalıcı bir miras olarak Kahramanmaraş’ta hizmet vereceğini belirtti.

KSÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. Orhan Doğan da EXPO 2023’ün Kahramanmaraş için öneminden bahseden konuşmasında EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu ve doğa dostu sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlayacağını belirterek KSÜ’nün bu tarz organizasyonlara desteğinin devam edeceğini bildirdi.

KSÜ EXPO Komisyonu Başkanı ve Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Kısakürek ise bilgilendirme konuşması yaparak konferansın önemine işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgül Karadeniz ‘Doğa Tabanlı Çözümler ve Yeşil Altyapı’, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahat Açıksöz ‘Kentsel Tarım’, KSÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Kısakürek ‘Biyofilik Tasarım’ ve Takuhiro Yamada, ‘Japon Bahçecilik Kültürü ve Japon Şehirlerinin Yeşil Altyapısı’ konularında sunumlarını yaptılar.

Konferans Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek tarafından konuşmacılara hediye takdimiyle son buldu.