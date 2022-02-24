KSÜ’de ‘Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’

KSÜ Tıp Fakültesi konferans Salonunda gerçekleştirilen kursun açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı. Sağlık alanında acil ve kritik yoğun bakımın önemli ve hayati bir yerinin olduğuna vurgu yapan Rektör Can, bu manada Acil Kritik Yoğun Bakım Kursu’nun üniversitemizde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, ATUDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz da kurs öncesinde birer konuşma gerçekleştirdiler.

ATUDER koordinasyonuyla iki gün boyunca kursiyerlere yoğun bakım, toksikoloji ve travma gibi bir çok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Kurs programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.