KSÜ’de Dekan değişti!

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı makamında gerçekleştirilen törenle Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevini vekâleten yürüten Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, görevini Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kamile Gül’e devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Yasım, “Prof. Dr. Kamile Gül hocamızı tebrik ediyor, yeni vazifesinde başarılar diliyoruz. Kendisinin Diş Hekimliği Fakültemize önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz. Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olsun.” dedi.

Dekan Prof. Dr. Kamile Gül, kendisini bu göreve layık gördüğü için Rektör Yasım’a teşekkürlerini ileterek fakülte adına hiçbir gayretten kaçınmayacaklarını, fakülteyi daha ileri noktalara taşımak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.

Törene Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Diş Hekimliği Fakültesi yönetici ve öğretim üyeleri de katıldı.