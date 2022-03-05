KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Tamamlandı

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Turkuaz Salonda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yazıcı, SEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık, SEM Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şerbetçi, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “En kıymetli yatırım insana yapılan yatırımdır. Çocuk yetiştirmek ise dünyanın en zor ve en mukaddes sorumluluğudur. Çocuklarımızı iyi birer insan olarak, daha bilinçli yetiştirmek için önce kendimizi eğitmekle işe başlamalıyız. Çocuklara yapılan en büyük yatırımdan netice alabilmemiz için kendimize yatırım yapmalı, kendimizi iyi yetiştirmeliyiz.” dedi.

“KSÜ’de ‘Sürekli Öğrenmenin, Değişimin ve Geleceğin Adresi’ anlayışıyla hayat boyu öğrenmeye ve öğretmeye devam ediyoruz.” diyen Rektör Can, “SEM bünyesinde pandemiye rağmen son 1 yılda toplam 511 saat süren 20 kurs düzenlendi. Üniversitemizde talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurslarımız devam edecek.” diye konuştu.

Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programına eğitici olarak destek veren isimlere teşekkür eden Rektör Can, 10 hafta süren 40 saatlik programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan katılımcıları tebrik etti.

SEM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık da merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, sertifika alan isimleri tebrik etti.

SEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana ise Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı eğitim süreci ve program kapsamında verilen eğitimlere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Niyazi Can tarafından programa katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri ve katılımcılara sertifikaları verildi.

Okul çağı öğrencilerini akademik, sosyal, duygusal açıdan desteklemeye yardımcı rol ve becerilerin kazandırılmasını amaçlayan Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı kapsamında: Doç. Dr. Fatih Camadan: ‘Aile ve Çocuk İlişkisi-İletişim’, ‘Verimli Ders Çalışma Davranışı Kazandırma’, ‘Teknoloji Bağımlığı ile Başa Çıkma’, ‘Bireyi Tanıma, Gözlem ve Analiz’, Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yelpaze: ‘Özgüven ve Öz Saygı’, ‘Gelişim Psikolojisi’, ‘Öğrenme psikolojisi’, Dr. Öğretim Üyesi Betül Yanık: ‘Okul Çağındaki Çocukların Akran Kültürü’, Uzman Öğretmen Enes Süküt: ‘Okuma Alışkanlığı Kazandırma’, Prof. Dr. Ahmet Tekbıyık: ‘Yaşam Becerileri Geliştirme’, Dr. Öğretim Üyesi Ali Güllü: ‘Akran Zorbalığı’, ‘Dikkat Dağınıklığı’, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Akbana: ‘Yabancı Dil Öğrenmede Rehberlik’, Doç. Dr. Âdem Beldağ: ‘Okul Çağındaki Çocuklarda Değer Eğitimi’, Dr. Öğretim Üyesi Hatice Dağlı: ‘Mahremiyet Eğitimi’, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şerbetçi: ‘Finansal Okuryazarlık Kazandırma’, Doç. Dr. Esef Hakan Toytok ‘Eğitimde Ödül ve Ceza’ başlıkları altında eğitimler verdiler.