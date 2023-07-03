KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi AbdussamedSöyler’inKur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Üniversite yönetimi ve akademik/idari personel katıldı.

Tören açılışında konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Bayramlar milletleri var eden birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yüksek seviyede yaşandığı önemli günlerdir. Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı bu günlerde diğer bayramlardan farklı olarak bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram kutladık. Depremin yaralarını sararak bu zor süreci hep birlikte aşma gayreti gösterdik. KSÜ ailesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde birbirinden değerli akademik ve idari personelimizle bayram coşkusunu bir nebze de olsa yaşamak istedik. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, bayramların insanlığa huzur ve sevinç getirmesini dilerim.” dedi.

Törende konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan ise Kurban ibadetinin tarihçesi hakkında bilgiler verdi. Özdoğan “kurban ibadeti kulun Allah’a yakınlaşması için bizlere lütfedilen müstesna bir ibadettir. Bizler bu ibadeti yerine getirirken Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail arasında vuku bulan ve Kur’an-ı Kerim ile haber verilen bir baba ve oğulun diyaloğunun nasıl olması gerektiğine bunun yanında teslimiyet ve sabrın örnekliğine şahit olmaktayız. Hicretin ikinci yılı 624 yılında Hz. Peygamber ve ashabının yaptığı gibi bizlerde bu gün ümmet olarak kurban ibadetini yerine getirmekteyiz. Bu vesile ile herkesin kurban bayramını kutlarım.” dedi.

Tören sonunda KSÜ ailesi ile bayramlaşma merasimine geçilirken merasime katılanlara bayram ikramlarında bulunuldu.