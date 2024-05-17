KSÜ’de hemşireler haftası coşkuyla kutlandı

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer ve Eşi Dr. Esma Ünlüer,KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Eşi Fatma Yasım, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın Eşi Kudret Gökduman, Rektör Yardımcıları,Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayten Oğuz,KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Türk Hemşireler Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, akademisyenler, hemşireler ve öğrenciler katıldı.

“Bizim Hemşirelerimiz Bizim Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü” başlıklı konferansın açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Hemşireler Haftasını kutlayarak başladığı konuşmada “İnsanlığın var oluşundan sonuna kadar hemşirelik mesleği devam edecektir. Bu gün tıp alanında ne kadar ilerleme olsa da hemşirelerimizin sıcak şefkati ve sabrı bunlardan daha da önde yer almaktadır. Ülkemizde Safiye Hüseyin Elbi ile başlayan modern hemşirelik eğitimi ülkemizde yüzden fazla üniversitede devam ettirilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayten Oğuz ise “Hemşireler, hastaların tedavisinde ön safta yer alan, hastaların sağlık ve refahı için fedakârca görev yapan sağlık neferleridir. Günümüzde sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç her dönemden daha fazladır. Gece gündüz demeden insan sevgisini ön planda tutarak çalışan siz fedakâr hemşirelerin Hemşireler Haftasını kutlar, depremde kaybettiğimiz hemşirelerimize rahmet dilerim.” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehtap Sönmez ise “Hemşirelik birden fazla görevi fedakârlık ve özveri ile yerine getirme sanatıdır. Sağlık hizmetlerinin merkezinde yer alan hemşirelik mesleği, sistemin kalbini oluşturmaktadır. Bu duygularla Hemşireler Haftanızı kutlarım.” dedi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Serap Kocaise yapmış olduğu konuşmada “Bugün burada, Hemşireler Haftası’nı kutlamak ve hemşirelik mesleğinin önemini vurgulamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz.Hemşireler günü deyince aklımıza Safiye Hüseyin Elbi ve FlorenceNightingale geliyor.Safiye Hüseyin Elbi ilk Türk hemşire olarak tarihe geçmiştir ve 1925’te açılan Kızılay Hemşire Okulu kurucularından olmuştur.FlorenceNightingaleise modern hemşireliğin kurucusudur.Dünyada 1954, ülkemizde de 1964 yılından bu yana FlorenceNightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs, Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile tüm hemşirelerin Hemşireler Haftası’nı kutluyor ve mesleğinizde başarılar diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş “Bizim Hemşirelerimiz Bizim Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü” başlıklı sunumunu yaptı.

Konuşmasına Türk Hemşireler Derneği’nin faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsederek başlayan Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, hemşirelerin moral ve motivasyonununkorunması, istihdamının sağlanması ve hemşire iş gücüne yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Özbaş, “Dünyada ciddi bir hemşire açığı var. Uluslararası Hemşireler Birliği'ne (ICN) göre bu yıl dünyada 30 milyon hemşireye ihtiyaç var. Hemşireler olarak nitelikli olursak ve bizlere imkân sunulabilirse fark oluşturabiliriz. Hemşireler sağlıklı, duyarlı toplumlar, gelişen ekonomiler için kilit öneme sahip, çünkü sağlık olmadığı zaman üretim de iş gücü de aksıyor. Hemşirelerimizin daha insani koşullarda çalışmasını sağlamakla toplum olarak daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz. Bu vesile ile Hemşireler Haftanızı kutlarım.” ifadelerini kullandı.

Konferansın ardından Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş’a belge, çiçek ve Kahramanmaraş el işçiliğinin eşsiz örneklerinden olan ceviz oyma sandık takdim etti.

Hemşireler Haftası etkinliğimüzik dinletisinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinlik sonunda Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer,6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının anısına hazırlanan‘Deprem Şehitleri Özel Defteri’ni imzaladı.