Ksü’de ilahiyat dekanı da değişti!

c farîzasını yerine getirmek üzere yıllık izinde olan Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan’a Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alpaslan Alkış’ın vekalet ettiği devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öz ile Fakülte Sekreteri Ünal Aydoğan katıldı.

İlahiyat Fakültesine yapmış olduğu katkılardan dolayı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, dekanlık vazifesine atanan Prof. Dr. Ahmet Abay’ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Rektör Yasım, görevde bulunduğu süre içerisindeki hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdoğan’a teşekkür belgesi takdim etti. Teşekkür belgesini, Özdoğan’a vekaleten Dekan Yardımcısı Alkış teslim aldı.