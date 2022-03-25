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KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile kent genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı

KSÜ’de işbirliği protokolü imzalandı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile kent genelinde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

25 Mart 2022 Cuma 09:19
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KSÜ Rektörlük Binası Senato Toplantı Salonu’nda yapılan imza töreninde konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Can, açıklamasının da; “Araştırma, geliştirme çalışmalarının önemi herkeste ondan artık kabul edilmekte. Ar-Ge çalışmalarının içinde bulunmayan ve kurum ve kuruluşların diğer kurum ve kuruluşlarla sektörlerde yarışması kesinlikle mümkün değildir. Bunun farkında olan memleketimizde ülkemizde firmalar işte üniversitelerden destek aldıkları gibi aynı zamanda kendi merkezlerini kurarak işletmelerinde fabrikalar ve firmalarındaki çalışmalarda ve inovasyon süreçlerini ve daha hızlı bir şekilde yakalamaktadırlar. Bizde bu gereklilik ve bu ihtiyaçtan hareketle Ar-Ge merkezleri olan firmalar ile bugün bir toplantı gerçekleştirdik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında eğitim ve işbirliği protokolünü 10 firma ile birlikte imzaladık. Bu protokolün amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ile Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezleri arasında bilimsel araştırma uygulama ve eğitim öğretim konularında işbirliği yaparak, mühendislik ile ilgili yapılacak faaliyet ve oluşabilecek sorunlara birlikte çözüm bulunması ve akademik bilgi birikiminin uygulamaya aktarılmasının sağlanmasıdır” dedi.

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KSÜ’de Işbirliği Protokolü Imzalandı
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