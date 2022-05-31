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KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Konuşuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından İstanbul’un fethinin 569. yılı münasebetiyle ‘İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi’ konulu konferans düzenlendi.

KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Konuşuldu

KSÜ’de İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi Konuşuldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından İstanbul’un fethinin 569. yılı münasebetiyle ‘İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi’ konulu konferans düzenlendi.

31 Mayıs 2022 Salı 11:07
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KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Amfisinde gerçekleştirilen konferans programının açılış konuşmasını Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan yaptı. Dekan Doğan, İstanbul’un fethinin Türk ve dünya tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Söylemez, ‘İstanbul’un Fethinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi’ başlıklı konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Türk ve İslam tarihinde İstanbul’un farklı dönemlerde kuşatıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Faruk Söylemez, İstanbul’un kültürel ve jeopolitik önemine vurgu yaptı.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi öncesi hazırlık süreçlerinden bahseden Prof. Dr. Söylemez, fethin Türk ve dünya tarihindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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