KSÜ’de kripto paralar çalıştayı yapıldı

KSÜ Göksun Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Furkan Seyithanoğlu’nun moderatörlüğünde zoom uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen çalıştaya konuşmacı olarak Ekonomi Gazetecisi, Yapımcı ve Araştırmacı-Yazar Erkan Öz katıldı.

“Blockchain (blokzincir) teknolojisi, bugünkü sistemleri kökünden değiştiren devrimci bir uygulamadır.” diyen Erkan Öz, “Sitemi önemli kılan bilginin kayıt şeklidir. Normalde kullandığımız tüm sistemler bize ait serverlarda değil, kullandığımız uygulamanın merkezindeki serverlara kayıtlı oluyor. Örneğin bankada kullanılan mobil uygulamalar, sosyal medya hesapları gibi tüm dijital sistemlerde merkezi kayıt sistemi kullanılıyor. Blockchain sisteminde ise veriler tam tersi merkezi olmayan bir ağda yani ağda bulunan tüm kullanıcılarda kayıt altına alınıyor.” şeklinde konuştu.

Blokchain sisteminin parasal işlemlerde kullanılmaya başlandığını, ilerde tüm sektörlere dağılacağını belirten Öz, “Bugün akademik kayıtların, tapu kayıtlarının, seçimlerin ve birçok alanın blockchain’e alınması planlanıyor. Örneğin, Çin devlet başkanı ‘Blockhian’de bir numara olacağız’ diyor. Çünkü bu sistem bir devleti, birçok masraflardan kurtaracak ve çok daha etkin bir şekilde veri tutmasını sağlayacak bir sistem.” dedi.

“Bitcoin ise adeta altın ve gümüşün bilgisayar dünyasına taşınmış halidir. Sınırsız değil, sınırla bir para (21 milyon adet), üretiminde faiz yok, tamamen iş gücüne dayanan bir para ve buda blockchain teknolojisine dayanıyor.” ifadelerini kullanan Öz, “Gençlerimiz blockhain (blokzincir) yazılımı işine kafa yorarlarsa gelecekleri için çok önemli bir adım atmış olurlar, çünkü bu sistem getirdiği müthiş tasarruf, müthiş etkinlik sayesinde bütün dünyada yaygınlık kazanacak ve şu an yazılımcısına çok fazla ihtiyaç var. Bütün iş kolları, başta tedarik zinciri olmak üzere, üretim süreçleri, nakliye süreçleri hepsinde bu blockhain’in bir etkisi olacak.” diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Furkan Seyithanoğlu ise Bitcoin’in, Blockchain teknolojisini kullanarak dijital ortamda bir takım matematiksel işlemlerin şifrelenmesi ile birlikte mevcut finans sistemini kökten değiştirecek bir ödemeler sistemi olduğunu belirterek , “Bu teknolojinin henüz çok başında olması sebebi ile FinTech devlerinin ana gündemi haline gelerek gün geçtikte gelişen bir yapısı bulunmaktadır. 2008 yılında hayatımıza giren Bitcoin de bu teknoloji ile kurulmuştur. Günümüzde Bitcoin’den esinlenerek üretilen kripto paraların sayısı 4.000’i bulmuştur. Bazılarının üretim sebebi dolandırıcılık olsa bile geleceği okuyup şekillendirmek iddiasında olanlar, bu sistemi geleceğin dünyası olarak görmekte ve buna göre çalışmalarını yapmaktadırlar. Kripto paraların piyasa hacmi 642 milyar doları geçmiş durumdadır. Her geçen gün insanlar bu yeni sisteme dâhil olmaktadırlar.” dedi.