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KSÜ’de ‘mutlu kadın, mutlu gençlik, huzurlu toplum’ paneli!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) “Mutlu Kadın, Mutlu Gençlik, Huzurlu Toplum” konulu panel düzenlendi.

KSÜ’de ‘mutlu kadın, mutlu gençlik, huzurlu toplum’ paneli!

KSÜ’de ‘mutlu kadın, mutlu gençlik, huzurlu toplum’ paneli!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) “Mutlu Kadın, Mutlu Gençlik, Huzurlu Toplum” konulu panel düzenlendi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 11:27

KSÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KSÜKAM), Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve KSÜ Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu iş birliğinde düzenlenen panel, KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panele Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun Hanımefendi, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatma Turhan Keser, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’nun eşi Nurdan Cebeloğlu, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, Ziraat Fakültesi Dekanı Galip Bakır, Kahramanmaraş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, KSÜKAM Müdürü Doç. Dr. Yekta Gezginç, akademik/idari personel ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci yaptı. Kahveci, kadına şiddet konusunda toplumda bir farkındalık oluşturmak için önemli gayretler sarf eden KSÜKAM’a teşekkür ederek; “Biz Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin torunlarıyız. Onların insan sevgisinde cinsiyet ayrımı yoktur. Bu anlayışı yeniden canlandırmamız gerekiyor.” dedi.

Panelin açılışında konuşan KSÜKAM Müdürü Doç. Dr. Yekta Gezginç ise “1999 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmekte olup dünyada ve ülkemizde kutlanmaktadır. Kadınların hak ve adalet temelinde sahip oldukları eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarını çözmemiş toplumlar hedeflerine ulaşamaz. Bu bağlamda insan hakları mücadelesinde kadına yönelik her türlü ayrımcılığı; emeğine, bedenine ve kimliğine yönelik şiddeti reddediyor, demokrasiye ve eşit yurttaşlığa bağlı herkesi omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz.” dedi.

KSÜ Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu Başkanı Asude Çelebi de kısa bir selamlama konuşması yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz’ın yaptığı “Mutlu Kadın, Mutlu Gençlik, Huzurlu Toplum’” başlıklı panele geçildi. Panelde kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda 1. Aile Mahkeme Hakimi Doğukan Çetin, KSÜ Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Rauf Yanardağ ve Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinden (ŞÖNİM) Psikolog Bilge Demirhan katılımcılara bilgiler verdi.

Moderatör ve panelistler, konuşmalarının ardından salonda bulunan dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.

Program, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun Hanımefendi, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ve KSÜKAM Müdürü Doç. Dr. Yekta Gezginç’in, panelistlere hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

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KSÜ’de ‘mutlu KadınMutlu GençlikHuzurlu Toplum’ Paneli!
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