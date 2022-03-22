KSÜ’de nevruz etkinlikleri kapsamında nevruz paneli düzenlendi

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Rektör Yardımcıları, üniversite protokolü, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Nevruz panelinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Orta Asya’dan Anadolu’ya geniş bir coğrafyada kutlana gelen Nevruz’un kültürümüzdeki yerine ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Can, diriliş ve uyanış günü olan Nevruz’dan üniversite olarak çıkaracağımız mesajın, daha çok çalışarak, eğitim, bilim ve teknolojide şehrimize ve ülkemize daha çok katma değer ortaya koymak olduğunu ifade ederek, başta milletimiz olmak üzere herkesin Nevruz Bayramı’nı kutladı.

Rektör Can’ın açılık konuşmalarının ardından, KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın oturum başkanlığını yürüttüğü panele geçildi.

Panel kapsamında KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Irmak ‘Türk Kültüründe Nevruz Geleneği’, KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Demirci ‘Türkistan’da Nevruz’ ve KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Atmaca ‘Azerbaycan’da Nevruz Kutlamaları’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.