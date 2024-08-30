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KSÜ’de özel yetenek sınavları tamamlandı!

2024-2025 Akademik YılındaKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi(GSF) Resim ve Müzik Bölümleri için gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden 430 aday müracaat etti.

KSÜ’de özel yetenek sınavları tamamlandı!

KSÜ’de özel yetenek sınavları tamamlandı!

2024-2025 Akademik YılındaKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi(GSF) Resim ve Müzik Bölümleri için gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden 430 aday müracaat etti.

30 Ağustos 2024 Cuma 13:37

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden özel yetenek sınavlarında 376 aday ter döktü.

137 kişinin başvuru yaptığı Resim Bölümü özel yetenek sınavınagiren 81 adaydan jüri değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunan35 adaykayıt yaptırmaya hak kazanacak.

293 kişinin başvuru yaptığı Müzik Bölümünde ise özel yetenek sınavına katılan 212 adaydanjüri değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunan 35 aday kayıt yaptırmaya hak kazanacak.

GSF Resimve Müzik Bölümleri özel yetenek sınavlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarına 6 Eylül 2024 Cuma günü “www.ksu.edu.tr” ve “guzelsanatlar.ksu.edu.tr” web adresleri üzerinden ulaşabilecek.

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