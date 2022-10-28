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Ksü’de ‘Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?’ Konferansı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Fakültesi tarafından “Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları” kapsamında “Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?” başlıklı konferans düzenlendi.

Ksü’de ‘Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?’ Konferansı

Ksü’de ‘Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?’ Konferansı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Fakültesi tarafından “Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları” kapsamında “Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?” başlıklı konferans düzenlendi.

28 Ekim 2022 Cuma 10:59

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Kahverengi Salonda yapılan ve TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı’nın konuşmacı olduğu konferans, akademisyenler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Konferansa KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin İspir, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünsal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Doğan konuşmasında dünyada 25 binin üzerinde üniversite bulunduğunu belirterek rekabetçi bir dünyada üniversitelerin de birbirleriyle yarışır hale gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Doğan “Bu konferans vesilesiyle uluslararası tecrübeye sahip Prof. Dr. Metin Balcı hocamızın konuyla ilgili aktaracağı bilgilerden istifade edeceğiz. dedi.

Açılış konuşmasının ardından TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı, “Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, misafir konuşmacı Prof. Dr. Metin Balcı’ya Kahramanmaraş’ın geleneksel ahşap oymacılık sanatıyla tezyin edilmiş bir tebsi hediye etti.

Prof. Dr. Metin Balcı ayrıca Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve Rektör Yasım’a çalışmalarında başarılar diledi.

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Ksü’de ‘Üniversitelerimiz Neden İlk 500’e Giremiyor?’ Konferansı
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