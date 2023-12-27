Filistin’in Gazze şehrinde İsrail zulmüne direnen kardeşlerimize destek olmak ve zulmü lanetlemek üzere gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcıları, Dekanlar, KSÜ Genel Sekreteri, KSÜ Senato Üyeleri, akademik/idari personel, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Gazze’de yaşanan soykırıma tepki göstermek ve mazlumların yanında olmak adına sloganlar ve tekbirler eşliğinde gerçekleştirilen “KSÜ’den Gazze’ye Selam Yürüyüşü”, Avşar Yerleşkesi nizamiyesinden başlayıp Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önünde sona erdi.

Yürüyüşün akabinde Yunus Emre Kongre Kültür Merkezi önünde konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, yapılan yürüyüşü, hem bölücü terör örgütü PKK’yı hem de terörist İsrail’i lanetlemek ve protesto etmek üzere tertip ettiklerini belirterek “İki aydan fazla bir süredir İsrail, Filistin topraklarına ateş ve ölüm yağdırıyor. Bu aslında yüzlerce yıldır devam eden bir mücadele. Hilal ile haçın, İslamiyet ile Siyonizm’in mücadelesi.”dedi.

Türk milletinin ümmetin lideri olduğuna ve biz güçlendikçe haçlıların ve siyonistlerin daha fazla saldırdığına dikkat çeken Rektör Yasım, “Aslında birbirlerini pek de sevmeyen Haçlılarla Siyonistler,konu İslamiyet olunca bir araya gelerek Müslümanları sindirmeye çalışıyorlar. Ama bu Allah’ın izniyle mümkün olmayacak. Bunu onlar da biliyor.” dedi.

Ülkemizde 40 yıldır kan döken bölücü terör örgütü PKK’nın, ülkemizin özellikle bazı konularda ciddi adımlar atmaya başladığı zamanlarda saldırılar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rektör Yasım, “Ülkemiz güçlendikçe terör örgütlerini maşa olarak kullananlar talimatlar verip terör eylemleri gerçekleştiriyorlar. Ama biz ölümden korkan bir millet değiliz. Şehit olmaktan korkan bir millet değiliz. Dolayısıyla bu mücadeleyi de kazanan biz olacağız. Allah şehitlerimize rahmet etsin, onların makamlarını âlî eylesin.” şeklinde konuştu.

Programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise zalim İsrail ve bunların ağababalarının yıllarca insanlıktan, insan haklarından dem vurarak dünyayı kandırdıklarına işaret ederek “Önceden beri biliyorduk ama son zamanlarda yaptıkları zulümlerden anlıyor ve görüyoruz ki bu zalimler bırakın insan haklarını, insanlığın ne olduğundan bîhaber olan terör örgütleridir. Ve onlara diyoruz ki: Biz Müslüman Türk milleti var olduğu sürece siz ey zalimler asla emellerinize ulaşamayacaksınız. Ve ey zalimler şunu hiç unutmayın: Bir gece ansızın gelebiliriz.” dedi.

Zalimlerin ortak akılla hareket ettiklerine değinen KİÜ Rektörü Bakan “Aynı ortak akıl, son bir iki gün içerisinde 12 kardeşimizi şehit etti. Şehitlik yüce bir mertebedir, biz şehitlikten gurur duyarız. Ama bunların ağababaları bilsin ki şehitlerimizin kanı asla yerde kalmaz. Türk milleti ve Türk devleti ilelebet payidar kalacaktır ve şehitlerinin hesabını soracaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Allah’tan şifa diiyorum.” dedi.

Programda KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Danışmanı ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Edanur Yokuş ve KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu Başkanı Burak Karataşçı da birer konuşma yaparak “KSÜ’den Gazze’ye Selam Yürüyüşü” ile ilgili basın açıklamasında bulundular.

KSÜ’den Gazze’ye Selam Yürüyüşü etkinliği, Eğitim Bir-Sen 2 No’lu Şube Başkanı ve KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veli Aba’nın konuşması ve duasıyla sona erdi.