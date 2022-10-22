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KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve KSÜ Gıda Öğrenci Topluluğu iş birliğinde Dünya Gıda Günü münasebetiyle “Gıda Etkinliği” farkındalık programı gerçekleştirildi.

KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği

KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve KSÜ Gıda Öğrenci Topluluğu iş birliğinde Dünya Gıda Günü münasebetiyle “Gıda Etkinliği” farkındalık programı gerçekleştirildi.

22 Ekim 2022 Cumartesi 15:16

“Daha iyi üretim, daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam.” sloganıyla KSÜ Ziraat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı. Rektör Yasım, gıda sorununun gün geçtikçe dünyanın gündeminde daha fazla yer işgal ettiğini belirterek “Ukrayna-Rusya Savaşı bize gösterdi ki artık insanlar gıda ihtiyacını karşılamada sıkıntı yaşama ihtimalini düşünmeye başladılar. Dünya üzerinde gıda üretimi konusuyla ile birlikte lojistik anlamda tedarik konusunda da sıkıntı yaşanabiliyor. Biz ülke olarak bu sorunu çözecek kabiliyetlere sahibiz. Yeterli alana da insan gücüne de sahibiz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir de yaptığı selamlama konuşmasında kendisinin KSÜ Ziraat Fakültesi mezunu olduğunu ve KSÜ iş birliğiyle böyle bir programı tertip etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumuna geçildi. Panelde oturum yöneticiliğini KSÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yekta Gezginç yaparken KSÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Osman Yakar konuşmacı olarak yer aldılar. Panelistler, gıda gününün anlam ve önemi, gıda güvenliği, gıda kaybı, gıda israfı gibi pek çok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik, katılımcılara Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerinden oluşan ikramlar yapılmasıyla son buldu.

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KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
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