Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı

KSÜ’den öğrencilere ücretsiz ring seferleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından güz dönemi final sınavları boyunca Avşar Yerleşkesi içerisinde ücretsiz otobüs ring seferleri başlatıldı.

KSÜ’den öğrencilere ücretsiz ring seferleri

KSÜ’den öğrencilere ücretsiz ring seferleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörlüğü tarafından güz dönemi final sınavları boyunca Avşar Yerleşkesi içerisinde ücretsiz otobüs ring seferleri başlatıldı.

21 Ocak 2022 Cuma 10:56
banner459

20-21 Ocak 2022 tarihlerinde Avşar Yerleşkesi bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ve Sütçü İmam Kız Yurdunda kalan öğrencilerin yerleşke içinde ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla her saat başından 15 dakika önce otobüs seferi düzenleniyor.

Kahramanmaraş’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası eğitime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara veren KSÜ’de öğrencilerin final sınav dönemini sorun yaşamadan geçirmeleri için gerekli bütün önlemler alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ekiplerinin destekleriyle Avşar Yerleşkesi içerisindeki yol ve otoparklar temizlenirken, olası buzlanma risklerine karşı tuzlama çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine verdikleri destekler için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemiz Avşar Yerleşkesinde ulaşım problemlerini belediye ekiplerimizin de destekleriyle çözdük. Eriyen karlar sebebiyle ıslanan yollarda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için de üniversitemiz bünyesindeki otobüsleri öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Ailelerinin bizlere emaneti olan gençlerimizin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sınavlarını başarılı bir şekilde tamlamaları için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin sınav sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayıp tatil dönemini aileleriyle geçirmeleri için üniversitemizin bütün birimleri titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’den öğrencilere ücretsiz Ring Seferleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
SANKO okulları öğrencileri 27 madalya kazandı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Ali Öztunç: Kahramanmaraş afet bölgesi ilan edilsin!
Ali Öztunç: Kahramanmaraş afet bölgesi ilan edilsin!
Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!
Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarını yeniden belirledi!
Onikişubat Belediyesi Karla Mücadele Ediyor
Onikişubat Belediyesi Karla Mücadele Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber