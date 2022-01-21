KSÜ’den öğrencilere ücretsiz ring seferleri

20-21 Ocak 2022 tarihlerinde Avşar Yerleşkesi bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında ve Sütçü İmam Kız Yurdunda kalan öğrencilerin yerleşke içinde ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla her saat başından 15 dakika önce otobüs seferi düzenleniyor.

Kahramanmaraş’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası eğitime 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ara veren KSÜ’de öğrencilerin final sınav dönemini sorun yaşamadan geçirmeleri için gerekli bütün önlemler alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye ekiplerinin destekleriyle Avşar Yerleşkesi içerisindeki yol ve otoparklar temizlenirken, olası buzlanma risklerine karşı tuzlama çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine verdikleri destekler için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, “Üniversitemiz Avşar Yerleşkesinde ulaşım problemlerini belediye ekiplerimizin de destekleriyle çözdük. Eriyen karlar sebebiyle ıslanan yollarda öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları için de üniversitemiz bünyesindeki otobüsleri öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Ailelerinin bizlere emaneti olan gençlerimizin huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sınavlarını başarılı bir şekilde tamlamaları için bütün imkânlarımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin sınav sürecini sorunsuz bir şekilde tamamlayıp tatil dönemini aileleriyle geçirmeleri için üniversitemizin bütün birimleri titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.