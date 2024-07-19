KSÜ’den taciz iddialarına ilişkin açıklama geldi!

Açıklamada şöyle denildi

“Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bazı basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarında,üniversitemizde görev yapan bir öğretim üyemiz hakkında isim verilmeden de olsa çirkin ve seviyesiz bir iftiranın yer alması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine yönelik bir itibar suikastıdır.

Söz konusu iftirayı sorgusuz sualsiz, araştırmadan ve hiçbir bir yetkiliye sormadan sosyal medya hesaplarında paylaşan basın kuruluşları ya da mensuplarının, herhangi bir A4 kâğıdı ile bir şahsı veya kurumu zan altında bırakacak bir basitliğe prim vermelerini şaşkınlıkla karşılamaktayız.

Üniversite adaylarının tercih yapacağı şu günlerde hem Kahramanmaraş’ımızın hem de Üniversitemizin asılsız ve mesnetsiz bir iftira ile anılmasına yol açacak böylesi paylaşımlar, görülüyor ki basın etiği ile uzaktan yakından alakası olmayan biranlayışın, ahlaksız bir kurgunun ya da maksatlı ve art niyetli bir yaklaşımın ürünüdür. Nitekim bahsi geçen iftirayla ya da isim verilmeden itham edilen öğretim üyemizle ilgili üniversitemize herhangi bir resmi başvuru veya şikâyetde bulunmamaktadır.

Bütün bu asılsız iddiaların yanı sıra gerçeklikle hiçbir alakası olmayan söz konusu iftira bahane edilerek tabir caizse “mal bulmuş mağribî” gibi üniversite yönetimine yönelik suçlamalarda bulunulması da ayrıca düşündürücüdür.

Ne idüğü belirsiz iddialarla gereksiz bir gündem oluşturmaya çalışan bu nevi şahıs veya kurumlarla ilgili her türlü yasal yaptırım haklarımızın saklı olduğunu hatırlatır, konuyukamuoyunun yüksek feraset ve vicdanına saygıyla arz ederiz.”