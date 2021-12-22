KSÜ’lü bilim insanları dünya listesine girdi!

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index-2022 “Turkey Top 10.000 Scientists” listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı.

Listede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri de yer aldı.

212 ülke ve 14.110 Üniversitedeki 712.000 akademisyenin yer aldığı Türkiye adresli Üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan, ilk 10.000 akademisyeni gösteren listede yer KSÜ öğretim üyelerinden 50 bilim insanı sıralamaya girmeyi başardı.