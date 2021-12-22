Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...

KSÜ’lü bilim insanları dünya listesine girdi!

KSÜ’de görevli öğretim üyeleri, dünyada en çok atıf alan ilk 10 bin bilim insanı arasında yer aldı.

KSÜ’lü bilim insanları dünya listesine girdi!

KSÜ’lü bilim insanları dünya listesine girdi!

KSÜ’de görevli öğretim üyeleri, dünyada en çok atıf alan ilk 10 bin bilim insanı arasında yer aldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 13:33
banner459

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index-2022 “Turkey Top 10.000 Scientists” listesi adscientificindex.com adresinde yayınlandı.

Listede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri de yer aldı.

212 ülke ve 14.110 Üniversitedeki 712.000 akademisyenin yer aldığı Türkiye adresli Üniversite ve kurumlardaki en çok atıf alan, ilk 10.000 akademisyeni gösteren listede yer KSÜ öğretim üyelerinden 50 bilim insanı sıralamaya girmeyi başardı.

Anahtar Kelimeler:
KSÜ’lü Bilim Insanları Dünya Listesine Girdi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep’in kurtuluşu SANKO Üniversitesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
Gaziantep’in kurtuluşu SANKO Üniversitesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
ASİD Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Antep halkı 100 yıl önce bağımsızlığı için inanç ve azimle savaştı’
ASİD Başkanı Dr. Yıldırım, ‘Antep halkı 100 yıl önce bağımsızlığı için inanç ve azimle savaştı’
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
Kahramanmaraş’ta çekilen belgesel ödül aldı!
Kahramanmaraş’ta çekilen belgesel ödül aldı!
İdlib şehidinin ismi Kahramanmaraş'ta konferans salonunda yaşatılacak
İdlib şehidinin ismi Kahramanmaraş'ta konferans salonunda yaşatılacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber