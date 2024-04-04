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KSÜ’lü Öğrenci Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasından Birincilikle Döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nda Türkiye Finali heyecanı yaşandı.

KSÜ’lü Öğrenci Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasından Birincilikle Döndü

KSÜ’lü Öğrenci Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmasından Birincilikle Döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri arasında düzenlenen Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nda Türkiye Finali heyecanı yaşandı.

04 Nisan 2024 Perşembe 18:14

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmek, İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma becerilerini geliştirmek, hafızlıklarını korumalarına katkı sağlamak ve ülkemiz ve yurt dışında düzenlenecek olan uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmalarına Türkiye’yi temsilen katılacak yarışmacıların, ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda tecrübe edinerek uluslararası yarışmalarda ülkemizi daha iyi temsil etmelerini sağlamak amacıyla 2024 yılında İlahiyat-İslami İlimler Fakülteleri Arası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmaları tertip edildi.

Daha öncesinde Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma ve hafızlık kategorilerinde bölge finalleri gerçekleştirilen yarışmalarda bölgelerinde dereceye giren üniversiteli gençler, Ankara'da Türkiye birinciliği için ter döktü.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Sarıtürk, Adana Çukurova Üniversitesinde düzenlenen bölge finali yarışmasında bölge birinciliğini elde ederek Ankara’da yapılacak olan final yarışmalarında Akdeniz bölgesini temsil etmeye hak kazandı.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenen Türkiye Finalinde Akdeniz Bölgesini ve KSÜ’yü temsil eden Sarıtürk, ‘İlahiyatlar Arası Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birinciliğini de elde etti.

Mehmet Ali Sarıtürk, elde ettiği başarı ile Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği 3 tam altının sahibi olurken, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde hazırlanan ‘Hayat Rehberi Kur’an Konulu Tefsiri’ ödülünü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak, öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

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KSÜ’lü Öğrenci Kuran-I Kerim’i Güzel Okuma Ve Hafızlık Yarışmasından Birincilikle Döndü
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