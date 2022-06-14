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KSÜ’lü öğrenciler meslek yeminlerini ederek mezun oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri düzenlenen törenle meslek yeminlerini ederek mezun oldular.

KSÜ’lü öğrenciler meslek yeminlerini ederek mezun oldu

KSÜ’lü öğrenciler meslek yeminlerini ederek mezun oldu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri düzenlenen törenle meslek yeminlerini ederek mezun oldular.

14 Haziran 2022 Salı 11:52
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KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleşen törene, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş, akademik ve idari personeller ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, sabır ve empati gerektiren kutsal bir mesleğe ilk adımlarını atan genç hemşireleri tebrik etti.

KSÜ yönetimi olarak sağlığın hizmetleri ve sağlık eğitimine insan kaynağı, fiziki ve teknolojik altyapı yönünden her türlü desteği verdiklerini belirten Rektör Can, “Sağlık sektöründe önemli bir yeri olan, yoğun ve özverili çalışma gerektiren hemşirelik mesleğine ilk adımı atıyorsunuz. Böyle güzel ve kutsal bir mesleği seçtiğiniz için sizleri kutluyorum. Sizlerin bugüne gelmesinde büyük fedakârlık ve emeği olan ailelerinize ve hocalarınıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Genç hemşire adaylarına “Meslek yaşamınız boyunca hocalarınız ve öğrenme süreçleriyle bağınızı koparmayın.” tavsiyelerinde bulunan Rektör Can konuşmasını mezun öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar dileyerek tamamladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Tuncel Berktaş da genç hemşirelere mesleklerini empati ve özveriyle yapmaları tavsiyesinde bulunarak başarılar diledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehtap Sönmez de hemşirelik mesleğinin gelişim süreçlerine ilişkin bilgiler verdiğini konuşmasını genç hemşirelere başarı dilekleriyle tamamladı.

Mezunlar adına ise Sağlık Fakültesi ve Hemşirelik Bölümü dönem birincisi Şeyma Geyik kısa bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Niyazi Can ve protokol üyelerince öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi.

Tören genç hemşirelerin mesleki yeminlerini etmelerinin ardından keplerini fırlatmalarının ardından son buldu.

Törenin ardından öğrenciler ve aileleri verilen mini konserde doyasıya eğlendi.

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KSÜ’lü öğrenciler Meslek Yeminlerini Ederek Mezun Oldu
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