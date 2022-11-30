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KSÜ’ye “Hukuk fakültesi kurulması” konulu konferans düzenlendi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Barosu katkıları ile Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ve Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneği iş birliğinde “Üniversitelerde Hukuk Fakültesinin Rolü ve KSÜ Hukuk Fakültesinin Kurulması” konulu konferans düzenlendi.

KSÜ’ye “Hukuk fakültesi kurulması” konulu konferans düzenlendi!

KSÜ’ye “Hukuk fakültesi kurulması” konulu konferans düzenlendi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve Kahramanmaraş Barosu katkıları ile Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ve Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneği iş birliğinde “Üniversitelerde Hukuk Fakültesinin Rolü ve KSÜ Hukuk Fakültesinin Kurulması” konulu konferans düzenlendi.

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:56

Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda düzenlenen konferansa KSÜ Rektörü Alptekin Yasım, Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Eren, Av. Abdulkadir Bayazıt, siyasi parti ve STK temsilcileri, KSÜ akademik/idari personel ve öğrencileri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan KSÜ Rektörü Alptekin Yasım, “Türk hukukunun duayenleri kabul edilen Prof. Dr. Fikret Eren ve Avukat Abdulkadir Bayazıt’ı, Üniversitemizde görmekten büyük onur duyuyoruz.” diyerek hukuk fakültesinin Kahramanmaraş’ın bir ihtiyacı olduğunu ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak bu alanda iyi yetişmiş öğrenciler mezun etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Zeynep Arıkan da açılışta yaptığı konuşmada Kahramanmaraş Lisesinin geçmişinden ve günümüzdeki faaliyetlerinden bahsederek köklü bir eğitim kurumu olan Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneğinin yürütmüş olduğu etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

Zeynep Arıkan “Konferansın amacı KSÜ’de hukuk fakültesinin kurulmasını gündeme getirmek ve her türlü görüş ve öneriyi kapsayacak şekilde tartışmaya açmaktır.” dedi. Arıkan, kurulması düşünülen hukuk fakültesinde nitelikli öğrencilerin yetiştirilebilmesi için KSÜ’nün gerekli donanımlara sahip olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi hukuk alanında “hocaların hocası” olarak bilinen Prof. Dr. Fikret Eren, “Üniversitelerde Hukuk Fakültesinin Rolü ve KSÜ Hukuk Fakültesinin Kurulması” konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Fikret Eren yıllar sonra memleketi Kahramanmaraş’a gelmenin verdiği gururdan bahsederek Kahramanmaraş Lisesi’nden başlayan eğitim serüveninden ve meslek hayatındaki tecrübelerinden bahsetti. KSÜ’ye hukuk fakültesi kurulmasının gerekliliğini ifade eden Eren, konu ile ilgili kanaatlerini katılımcılarla paylaştı.

Konferans Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın, hukukun duayeni kabul edilen Prof. Dr. Fikret Eren ve Av. Abdulkadir Bayazıt’a hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Prof. Dr. Fikret Eren, Av. Abdülkadir Bayazıt ve Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ile Kahramanmaraş Lisesi Mezunlar Derneği yönetici ve üyeleri ayrıca Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

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KSÜ’ye “Hukuk Fakültesi Kurulması” Konulu Konferans Düzenlendi!
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