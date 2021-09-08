Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Türkoğlu’nda Coşkulu Etkinlik
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde teknoloji, ar-ge ve inovasyon yatırımlarına odaklandık’
Konukoğlu, ‘Dijital çağa uyum sürecinde...
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim Yılında Başarılar Diledi
Başkan Mahçiçek, Yeni Eğitim Öğretim...
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor

‘Külahıma anlat’ filmi için yarın Kahramanmaraş’ta halka açık tanıtım yapılacak

Kahramanmaraş’ta çekilecek olan ‘Külahıma Anlat’ sinema filminin set çalışmalarına başlamasına az bir süre kala, Perşembe günü film için halka açık basın toplantısı düzenlenecek.

‘Külahıma anlat’ filmi için yarın Kahramanmaraş’ta halka açık tanıtım yapılacak

‘Külahıma anlat’ filmi için yarın Kahramanmaraş’ta halka açık tanıtım yapılacak

Kahramanmaraş’ta çekilecek olan ‘Külahıma Anlat’ sinema filminin set çalışmalarına başlamasına az bir süre kala, Perşembe günü film için halka açık basın toplantısı düzenlenecek.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:19
banner459

Maraş Türküleriyle başlayacak olan tanıtım toplantısında filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk hem kendine ait olan şarkılarla mini konser verecek hem de projeyle ilgili merak edilenleri anlatacak.

9 Eylül Perşembe akşamı Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 19:00 ile 21:00 arası düzenlenecek olan tanıtım etkinliği halka açık olacak.

Filmin senaristi eşi Banu Şentürk ile Kahramanmaraş’a gelen ve ayağının tozuyla filme ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi veren ünlü yapımcı Cüneyt Şentürk, “Külahıma anlat sinema filmimizin 9 Eylül Perşembe akşamı Necip Fazıl Kültür Merkezi 19:00 ile 21:00 arasında halka açık basın toplantısı gerçekleştirilecektir. Basın toplantısını renkli geçmesi için hem Maraş türküleri, hem de benim kendi şarkılarımla beraber halka açık, ücretsiz mini konser verilecek. Perşembe akşamı tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz bekliyoruz.” dedi.

Filme verdiği destek nedeniyle MOOZ Medya yönetim kurulu başkanı Hamdi Atlamaya teşekkür eden Cüneyt Şentürk, “Hamdi Atlama beye filme verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şehir’de iş adamıyla, siyasetçisiyle filme olağan üstü bir destek verildiğini görüyoruz. Buda bizi daha da şevklendiriyor.”

“FİLMİMİZİN OYUNCU VE TEKNİK EKİP KADROSUNU GENİŞLETTİK”

“Filmimizin oyuncu ve teknik ekip kadrosunu genişlettik ve film için sinema salonlarıyla da anlaşma yaptık.

Külahıma anlat sinema salonlarında da gösterime girecek. Biz bu taşın altına herkesin elini koymasını istiyoruz. Bize maddi manevi kim destek olursa bu projeyi biz bir o kadar daha kaliteli hale getireceğiz. Biz burada Kahramanmaraş’ın tarihi kültürünü yansıtacak güzel bir komedi filmiyle kenti dünyaya tanıtacağız.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE İLK OLACAK”

‘Külahıma Anlat’ filminin Türkiye’de, alanında bir ilke imza atacağını söyleyen usta yapımcı şunları kaydetti;

“Türkiye’de ilk kez sinkafsız bir komedi filmi yapılacak. Sinkafsız diye tanıtılıp sinkaf duyduğum çok proje var. Ama bizim bu projemiz kesinlikle sinkafsız komedi olacak. Asla bel altı küfürler olmayacak. Çünkü Anadolu insanın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunun farkındayız. Bu açıdan kaliteli bir film olacak. İnsanlar ailesiyle, çocuklarıyla rahat rahat, kahkahalar atarak izleyeceği film olacak. Filmde aynı zamanda insanlar dram yaşayacaklar ve çokta güzel bir aşk hikayesine tanık olacaklar. Sonrasında 2. ve 3. Bölümler olacak inşallah.”

Anahtar Kelimeler:
‘Külahıma Anlat’ Filmi Için Yarın Kahramanmaraş’ta Halka Açık Tanıtım Yapılacak‘Külahıma AnlatCüneyt Şentürk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör yeni müjdeleri paylaştı
Başkan Güngör yeni müjdeleri paylaştı
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Büyükşehir’le Kolaylaşıyor
Atom Karınca Göksun’un Sorunlarına Ankara’da Çözüm Arıyor
Atom Karınca Göksun’un Sorunlarına Ankara’da Çözüm Arıyor
Savga ve Doğan Ailesi’nin mutlu günü
Savga ve Doğan Ailesi’nin mutlu günü
DSİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi belli oldu
DSİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi belli oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber