‘Külahıma anlat’ filmi için yarın Kahramanmaraş’ta halka açık tanıtım yapılacak

Maraş Türküleriyle başlayacak olan tanıtım toplantısında filmin yapımcısı Cüneyt Şentürk hem kendine ait olan şarkılarla mini konser verecek hem de projeyle ilgili merak edilenleri anlatacak.

9 Eylül Perşembe akşamı Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde 19:00 ile 21:00 arası düzenlenecek olan tanıtım etkinliği halka açık olacak.

Filmin senaristi eşi Banu Şentürk ile Kahramanmaraş’a gelen ve ayağının tozuyla filme ilgili yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi veren ünlü yapımcı Cüneyt Şentürk, “Külahıma anlat sinema filmimizin 9 Eylül Perşembe akşamı Necip Fazıl Kültür Merkezi 19:00 ile 21:00 arasında halka açık basın toplantısı gerçekleştirilecektir. Basın toplantısını renkli geçmesi için hem Maraş türküleri, hem de benim kendi şarkılarımla beraber halka açık, ücretsiz mini konser verilecek. Perşembe akşamı tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz bekliyoruz.” dedi.

Filme verdiği destek nedeniyle MOOZ Medya yönetim kurulu başkanı Hamdi Atlamaya teşekkür eden Cüneyt Şentürk, “Hamdi Atlama beye filme verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Şehir’de iş adamıyla, siyasetçisiyle filme olağan üstü bir destek verildiğini görüyoruz. Buda bizi daha da şevklendiriyor.”

“FİLMİMİZİN OYUNCU VE TEKNİK EKİP KADROSUNU GENİŞLETTİK”

“Filmimizin oyuncu ve teknik ekip kadrosunu genişlettik ve film için sinema salonlarıyla da anlaşma yaptık.

Külahıma anlat sinema salonlarında da gösterime girecek. Biz bu taşın altına herkesin elini koymasını istiyoruz. Bize maddi manevi kim destek olursa bu projeyi biz bir o kadar daha kaliteli hale getireceğiz. Biz burada Kahramanmaraş’ın tarihi kültürünü yansıtacak güzel bir komedi filmiyle kenti dünyaya tanıtacağız.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE İLK OLACAK”

‘Külahıma Anlat’ filminin Türkiye’de, alanında bir ilke imza atacağını söyleyen usta yapımcı şunları kaydetti;

“Türkiye’de ilk kez sinkafsız bir komedi filmi yapılacak. Sinkafsız diye tanıtılıp sinkaf duyduğum çok proje var. Ama bizim bu projemiz kesinlikle sinkafsız komedi olacak. Asla bel altı küfürler olmayacak. Çünkü Anadolu insanın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunun farkındayız. Bu açıdan kaliteli bir film olacak. İnsanlar ailesiyle, çocuklarıyla rahat rahat, kahkahalar atarak izleyeceği film olacak. Filmde aynı zamanda insanlar dram yaşayacaklar ve çokta güzel bir aşk hikayesine tanık olacaklar. Sonrasında 2. ve 3. Bölümler olacak inşallah.”