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Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım

Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinliklerine ilişkin düzenlenen ankete sanatseverler yoğun katılım gösterdi. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde düzenlenen ankete 4 binin üzerinde katılım sağlandı.

Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım

Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım

Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinliklerine ilişkin düzenlenen ankete sanatseverler yoğun katılım gösterdi. Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde düzenlenen ankete 4 binin üzerinde katılım sağlandı.

21 Nisan 2022 Perşembe 15:17
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerinde yer alacak programları vatandaşlarla birlikte belirlemek için hazırlanan anket devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde gerçekleştirilen ankete vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Halen devam eden ankete toplamda 4 binin üzerinde kişi katılım gösterdi. Ankete Büyükşehir Belediyesi internet sitesi http://anket.kahramanmaras.bel.tr/anket/20/kultur-sanat-etkinlikleri/ üzerinden ulaşılabiliyor.

Kültür Sanat Etkinlikleri Anketi Devam Ediyor

Anket çalışmasına ilişkin Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kültür sanat etkinliklerimizi vatandaşlarımızla birlikte belirlemek için hazırladığımız anket çalışmamız devam ediyor. Kültür sanat dostlarının anketimize göstermiş olduğu ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Kısa süre içerisinde toplamda 4 binin üzerinde kişi anketimize katılım gösterdi. Bu sayının daha da artacağını ümit ediyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte belirlediğimiz kültür sanat etkinliklerimizi önümüzdeki süreçte de Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kültür Sanat Etkinlikleri Anketine Yoğun Katılım
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