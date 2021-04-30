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Kur’an Bize Yol Gösterir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Kur'an-ı Kerim'deki her ayet bize yol gösterir. Ruh dünyamızın gıdası Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdir. Eğer bu ayetlerden bir tanesi bile eksik olursa ruh dünyamızda bir boşluk olur” dedi.

Kur’an Bize Yol Gösterir

Kur’an Bize Yol Gösterir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Kur'an-ı Kerim'deki her ayet bize yol gösterir. Ruh dünyamızın gıdası Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdir. Eğer bu ayetlerden bir tanesi bile eksik olursa ruh dünyamızda bir boşluk olur” dedi.

30 Nisan 2021 Cuma 12:59
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Abdülhamid Han Camii'nden gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konuğu Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin oldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Mustafa Tekin, "Ramazan, 11 ayın sultanıdır. Recep ve Şaban ayı Ramazan ayına hazırlıktır. Regaip ve Miraç Kandili’ni idrak ederek Ramazan ayına ulaştık. Ramazan ayının ehemmiyeti Kadir gecesinden yani Kur'an'ın bu ayda inmesinden gelir. İbadetlerimize değer katan şey Kur'an'dır. Her sene Ramazan ayı bizlere yeni bir seviye kazandırır. Ramazan ayında ibadetlerimiz, kulluğumuz ve insanlığımızla bir seviye elde ederiz ve bu seviyeyi Ramazan'dan sonra da korumamız gerekir. Her yıl 1 ay yaşadığımız Ramazan o yıl bizi idare edebilmelidir. Yani bize bir yıl yetecek olan ruhumuzun gıdasını Ramazan ayında almamız gerekir" dedi.

Oruç İnsana Haddini Bildirir

Mustafa Tekin oruç ibadeti ile ilgili olarak, "Ramazan deyince aklımıza ilk olarak oruç gelir. Allah’u Teâlâ, 'Ey iman edenler, oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır. Umulur ki bu sayede korunursunuz' buyurmuştur. Yani orucun insanı ve toplumu koruyan ve kollayan bir özelliği var. Bir insanın imkânı olmasına rağmen bir şeyden geri durabilmesi ayrı bir meziyettir ve irade beyanıdır. Oruç insanın kendi kendini bilmesine ve öğrenmesine fayda sağlar. Yani ne kadar imkânı ve mal varlığı olursa olsun iftar vaktine kadar aç kalıyor. Dolayısıyla oruç insana haddini bildiriyor ve haddini bilen Rabbini bilir. Bütün ibadetlerin amacı bütün mahlûkatın menfaatini korumaktır" ifadelerini kullandı.


Ramazan Kur'an Ayıdır

Kur'an'ın insan hayatına etkisine vurgu yaparak konuşmasını tamamlayan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmiştir. Bundan dolayı Ramazan Kur'an ayıdır. Bizim gayemiz bu ayda inen Kur'an'ın bizim kalplerimize de inmesi ve kalbimizi aydınlatmasıdır. Bunun için bolca Kur'an-ı Kerim okumamız ve anlamamız gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki her ayet bize yol gösterir. Ruh dünyamızın gıdası Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdir. Eğer bu ayetlerden bir tanesi bile eksik olursa ruh dünyamızda bir boşluk olur. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden bir tanesi de Furkan'dır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini birbirinden ayıran demektir. Kur'an okuyan Furkan olur. Kur'an-ı Kerim'i elimizden, dilimizden ve gönlümüzden düşürmemeliyiz."

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Kur’an Bize Yol Gösterir
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