Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'ta ücretsiz toplu taşıma hizmeti başlıyor

Şehirde bayram hazırlıklarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Bayramın birinci günü olan 16 Haziran Pazar günü başlayacak ücretsiz toplu taşıma uygulaması 19 Haziran Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.Şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Göksun ilçelerinde de vatandaşlar toplu taşımadan ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; Kurban Bayramı boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verecek belediye ve özel halk otobüslerinin güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabileceği, toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.