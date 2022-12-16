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‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi; ormandaki sevimli hayvanların, kendini akıllı ve kurnaz zanneden tilkiyle mücadelesini konu alan ‘Kurnaz Tilki’ adlı tiyatro gösterisini 18 Aralık Pazar günü çocuklarla buluşturacak.

‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor

‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor

Büyükşehir Belediyesi; ormandaki sevimli hayvanların, kendini akıllı ve kurnaz zanneden tilkiyle mücadelesini konu alan ‘Kurnaz Tilki’ adlı tiyatro gösterisini 18 Aralık Pazar günü çocuklarla buluşturacak.

16 Aralık 2022 Cuma 12:56

Çocukların hafta sonunu daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 18 Aralık Pazar günü ‘Kurnaz Tilki’ adlı tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Ormandaki sevimli hayvanların, kendini akıllı ve kurnaz zanneden tilkiyle mücadelesini konu alan gösteri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’da 2 seans şeklinde sahne alacak. Kibirlenmeme ve küçümsememeyi eğlenceli bir dille çocuklara anlatacak gösterinin biletleri, 17 ve 18 Aralık tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gösteriye tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.

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‘Kurnaz Tilki’ Minik İzleyicilerini Bekliyor
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