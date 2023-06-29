Kurtulmuş ve Güngör, Depremde Hayatını Kaybedenleri Kabirleri Başında Yâd Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bayram ziyareti kapsamında şehre gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerini ziyaret etti. Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı kabir ziyaretinde, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edildi.

Bayram arifesi mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlarla da bir araya gelerek taziye dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinde Rahmet-i Rahman’a uğurladığımız hemşehrilerimizi kabirleri başında dualarla yâd ettik. Acımız hala ilk günkü gibi taze. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin” dedi.