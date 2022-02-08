‘Kurtuluş Destanı’ Canlandırılacak

Milli Mücadelenin 102. yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor.

Söyleşi, konser, tiyatro, spor müsabakaları gibi pek çok alanda programların düzenlendiği Kurtuluş Haftası etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 9 Şubat Çarşamba günü (yarın) Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘12 Şubat Kurtuluş Destanı’ tiyatrosu sahnelenecek. Sahne Maraş oyuncuları tarafından kurtuluş mücadelesi kahramanlarının anlatıldığı oyun saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftamız boyunca düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.