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‘Kurtuluş Destanı’ Canlandırılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri, Sahne Maraş oyuncularının sahneleyeceği ‘12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli tiyatroyla devam edecek.

‘Kurtuluş Destanı’ Canlandırılacak

‘Kurtuluş Destanı’ Canlandırılacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri, Sahne Maraş oyuncularının sahneleyeceği ‘12 Şubat Kurtuluş Destanı’ isimli tiyatroyla devam edecek.

08 Şubat 2022 Salı 19:42
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Milli Mücadelenin 102. yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler hız kesmeden sürüyor.

Söyleşi, konser, tiyatro, spor müsabakaları gibi pek çok alanda programların düzenlendiği Kurtuluş Haftası etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşmaya devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 9 Şubat Çarşamba günü (yarın) Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ‘12 Şubat Kurtuluş Destanı’ tiyatrosu sahnelenecek. Sahne Maraş oyuncuları tarafından kurtuluş mücadelesi kahramanlarının anlatıldığı oyun saat 20.00’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftamız boyunca düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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