Kurtuluş Haftası’nda Halk Dansları Gösterileri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Kurtuluş Haftası etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. ‘Korkma’ temalı Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında spor müsabakalarından halk gösterilerine, konserlerden söyleşilere pek çok program düzenleniyor. Etkinlik takvimi kapsamında İzmir Bergama Gümüşefe Zeybek Topluluğu, Kırgızistan Ulu Pamir Van Kökbörü Spor ve Halk Dansları Topluluğu, Kastamonu Merkez Gençlik Spor Kulübü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ankara Pursaklar Belediyesi ve K.K.T.C. Kadınlar Derneği Halk Dansları Topluluğu ekipleri dans gösterileri sergiledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler gösteriden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında 12 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek olan programlarımıza tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.